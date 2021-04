Domenica prima amichevole della stagione per il Piacenza Baseball: avversario Lodi

Contrariamente a quanto imposto fino a metà di questa settimana, ieri è arrivato il via libera della Fibs e di conseguenza tutte le squadre di baseball saranno libere di prepararsi ai campionati, che scatteranno il 23 maggio, anche attraverso partite amichevoli, rigorosamente a porte chiuse.

Il Piacenza Baseball non si è fatto trovare impreparato e ha programmato subito per domenica pomeriggio (ore 16.00) un test amichevole casalingo contro gli Old Rags Lodi (Serie C). Un appuntamento che anche negli anni scorsi ha tradizionalmente aperto la pre-season biancorossa ma che nel 2020 era saltato causa il lockdown. La situazione generale consente di riproporlo come classico evento di apertura della stagione. I lombardi saranno al via del campionato di C animati da robuste ambizioni di promozione. Non a caso i gialloverdi si sono notevolmente rinforzati e senza dubbio possono rappresentare un valido ed indicativo esame per il Piacenza di “Giangio” Marenghi. L’occasione sarà propizia per cominciare a mettere un po’ di lanci nelle braccia dei lanciatori nonché per vedere all’opera i volti nuovi approdati a Piacenza. Il match, che seppur previsto sulla distanza dei nove innings sarà suscettibile di possibili variazioni a discrezione dei due allenatori, inizierà alle ore 16 e sarà preceduto da un allenamento pre-game.