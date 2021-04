A Piacenza arriva Torrenova: Bakery pronta a conquistare il primo posto

Con le due vittorie della settimana ai danni dell’ostica Agrigento e dell’imprevedibile Bologna, la Bakery Piacenza ha dimostrato di essere a tutti gli effetti la squadra da battere. A + 4 punti sul secondo posto, i biancorossi hanno già staccato il pass per i playoff che gli permetterà di avere un incrocio favorevole al giro di boa.

Ora però bisogna concentrarsi sul prossimo impegno che avverrà oggi, domenica 25 aprile, al PalaBakery contro Torrenova (fischio d’inizio alle 16.00).

Ad introdurci all’ultimo match casalingo ci ha pensato il coach biancorosso Federico Campanella.

“Le insidie sono diverse: Torrenova è una squadra completa che non meriterebbe il posto in classifica che possiede. Mirko Gloria sotto canestro sarà uno dei principali osservati, insieme agli ottimi tiratori Di Viccaro, Lasagni e Galipò, due stagioni fa in Serie A2. Con l’infortunio di De Zardo, il minutaggio degli altri giocatori sono aumentati mischiato a della stanchezza dovuta al terzo impegno in una settimana. Dovremmo essere bravi a mantenere la calma e gestire le forze così da regalarci un’altra gioia sul nostro parquet.

Con l’eventuale vittoria di domenica, sarebbe primo posto matematico. C’è il pericolo che l’ultima gara venga “snobbata”, così da preservare energie per i playoff? “La nostra mentalità e sportività ci porta a giocare qualsiasi partita con il coltello tra i denti e naturalmente da allenatore devo guardare al futuro, cercando di preservare ogni elemento in vista dei playoff. Sarà una partita come le altre da giocare come le altre, non sottovalutando nessuna circostanza”.