Bakery inarrestabile: Terranova ko, primato in cassaforte. FOTO

Settima vittoria consecutiva, primo posto blindato e futuro sempre più incoraggiante per la Bakery Piacenza che oggi, domenica 25 aprile, ha sconfitto con un netto 92-82 la malcapitata Torrenova. Al Palazzetto, i ragazzi di coach Campanella hanno condotto dall’inizio alla fine della sfida, confermando l’ottimo momento di forma dei biancorossi. Ottima la prestazione, con Udom sugli scudi autore di 15 punti oltre ad aver messo a segno sette rimbalzi. Ultimo impegno ininfluente quello di domenica prossima con Bernareggio quando il coach piacentino potrà far rifiatare gli elementi più “sfruttati” del gruppo. Dopo il successo in coppa Italia, altro obiettivo raggiunto per la formazione del presidente Beccari che, ai quarti di finale dei playoff, presumibilmente potrebbe trovare Firenze, anche se sarà necessario attendere l’ultimo turno del girone B di serie B.

BAKERY PIACENZA-TERRANOVA 92-82

LA FOTOGALLERY DI ANGELA PETRARELLI