Gonzi ad un passo dall’eurogol: pallone sul fondo. Pro Vercelli-Piacenza 0-1

Al 12′, grande conclusione di Gonzi che, di prima intenzione, ha mancato il bersaglio grosso di pochissimo sul gran cross di Pedone. Sarebbe stato un super gol.

E’ ripresa la sfida al “Piola” dove il Piacenza si trova in vantaggio di un gol grazie alla segnatura di Cesarini giunta poco prima della mezz’ora del primo tempo. Nessun cambio operato dai due tecnici dopo l’intervallo.

PRIMO TEMPO

Il primo tempo si è chiuso con il Piacenza in vantaggio di un gol grazie alla marcatura di Cesarini giunta al 27′.

Avvio di gara a ritmi altissimi con i biancorossi a un passo dal vantaggio già dopo quattro minuti: sballata la mira di Pedone che ha sciupato una clamorosa chance all’altezza del dischetto del rigore al termine di un’azione avviata dal gran colpo di tacco di Cesarini. Un’opportunità che sveglia i piemontesi che provano a reagire affidandosi alla fisicità di Comi: bravi i difensori di Scazzola a mantenere la copertura con Stucchi quasi mai chiamato in causa. I ritmi calano con la Pro che tiene il pallino ma al 27′ la svolta: calcio d’angolo sul quale è De Respinis a fare da torre per il tuffo di Cesarini che mette dentro il suo terzo centro stagionale. Subito dopo grande occasione per il raddoppio con Gonzi, ma sul suo destro secco è stato Saro a respingere non senza problemi. Nel finale, agevole controllo da parte di un Piace che non soffre particolarmente i timidi tentativi della formazione di Modesto che, di fatto, non ha creato alcuna palla gol nel corso dei primi 45 minuti. Solo all’ultimo istante, il portiere biancorosso ha risposto da campione sul tiro velenoso di Della Morte.

PRO VERCELLI-PIACENZA 0-1

MARCATORE Cesarini al 27′ p.t.

PRO VERCELLI (4-2-3-1) Saro; Clemente, Masi, Hristov, Iezzi; Awua, Emmanuello; Zerbin, Rolando, Della Morte; Comi. (Tintori, Scalia, Romairone, Esposito, Erradi, Merio, Carosso, Costantino). All. Modesto

PIACENZA (4-3-1-2) Stucchi; Pedone, Battistini, Tafa, Simonetti; Corbari, Palma, Sulijc; Cesarini; Gonzi, De Respinis. (Libertazzi, Martimbianco, Miceli, Scorza, Maio, Saputo, Lamesta, Babbi, Galazzi, Breganti, Visconti, Cannistrà). All. Scazzola.

ARBITRO Collu di Cagliari

NOTE Ammoniti Masi, Battistini.