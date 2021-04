Piace, a Vercelli per il punto che significherebbe salvezza anticipata

Un solo punto da racimolare nelle ultime due sfide di campionato per ottenere una salvezza diretta che potrebbe giungere anche in caso di sconfitta oggi sul campo della Pro Vercelli. Per il Piacenza, di fatto, permanenza in categoria già in cassaforte ma squadra di Scazzola chiamata a chiudere al meglio il proprio torneo dopo una stagione vissuta, per tanti mesi, con la paura come scomoda compagna di viaggio. Alle 15.00, i biancorossi se la vedranno con una formazione che, in via del tutto teorica, potrebbe ancora ambire al primo posto nel girone, ma che soprattutto sarà chiamata a difendere il terzo posto che offre ovvi vantaggi nel cammino playoff.

Il tecnico piacentino riproporrà quasi certamente l’undici osservato all’opera nel ko casalingo con l’Albino Leffe con il solo ritorno tra i titolari di Tafa che dovrebbe rimpiazzare Battistini. Queste le probabili formazioni:

PRO VERCELLI-PIACENZA

PRO VERCELLI (3-4-3) Saro; Iezzi, Masi, Auriletto; Clemente, Emmanuello, Awua, Gatto; Rolando, Costantino, Zerbin. (Tintori, Scalia, Romairone, Comi, Della Morte, Hristov, Esposito, Erradi, Merio, Carosso). All. Modesto

PIACENZA (3-4-2-1) Libertazzi; Simonetti, Tafa, Marchi; Pedone, Corbari, Sulijc, Visconti; Gonzi, Galazzi; Cesarini. (Stucchi, Battistini, Saputo, Cannistrà, Martimbianco, Miceli, Palma, Scorza, Babbi, Lamesta, Maio, De Respinis). All. Scazzola

ARBITRO Collu di Cagliari