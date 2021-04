L’anno d’oro di Bertoncini, laurea e promozione in B: “Prima o poi tornerò al Piace”

Nonostante la pandemia, il 2021 è per ora un anno ricco di soddisfazioni per Davide Bertoncini, calciatore piacentino con un passato anche in Serie A: oltre alla promozione in Serie B centrata con il Como – la seconda consecutiva dopo quella della passata stagione con la Reggina – il difensore classe 1991 ha ottenuto anche la laurea in economia e management.

“Traguardi importantissimi, anche se tra i due scelgo forse la promozione” ha spiegato Bertoncini, il quale non ha chiuso la porta ad un suo possibile ritorno in biancorosso tra qualche stagione.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI