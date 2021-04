Campionato agli sgoccioli, la capolista Bakery affronta Bernareggio in trasferta

Ultimo turno di campionato per la Bakery Basket Piacenza, sabato 1° maggio in casa di Bernareggio. Biancorossi già certi del primo posto, ma coach Campanella chiede comunque massimo impegno ai suoi: “L’approccio giusto sarà sempre lo stesso, noi siamo una squadra in cui ognuno è innamorato della vittoria e odia la sconfitta. Affronteremo questa partita senza pensare alla classifica, daremo il 100 % a ogni minuto dei 40 minuti in campo. Bernareggio deve confermare la sua posizione, ha un quoziente canestri peggiore rispetto a Vigevano, sappiamo dunque che sarà una squadra affamata, gioca bene e ha vinto la Supercoppa a novembre, sarà una bella sfida”. Stesso concetto espresso da capitan Duilio Birindelli: “Penso che dovremo affrontare la partita come abbiamo fatto finora in ogni gara, con il massimo rispetto e la voglia di vincere, abbiamo conquistato il primo posto, ma questo non conta, noi ci dobbiamo preparare per affrontare al meglio i playoff”

