Piace, oggi la Juve Under 23: in campo anche Fagioli. LE FORMAZIONI

Ultimo impegno stagionale per il Piacenza che oggi, dalle 17.30, sfiderà al Garilli la Juve Under 23. Gara priva di significato visto che la formazione di Scazzola ha già ottenuto la matematica salvezza, mentre i bianconeri sono già certi dell’accesso ai prossimi playoff. Subito dopo la sfida, sarà tempo di saluti in casa Piace con i giocatori e lo staff tecnico che chiuderanno così la stagione 2020/2021, una delle più travagliate degli ultimi anni. Tra gli avversari di giornata, c’è anche Nicolò Fagioli, piacentino e promessa bianconera che sarà impegnato nel ruolo di mezz’ala sin dal primo minuto. Queste le formazioni ufficiali:

PIACENZA-JUVENTUS UNDER 23

PIACENZA (3-5-2) Libertazzi; Marchi, Battistini, Tafa; Simonetti, Suljic, Palma, Scorza, Gonzi; Cesarini, Lamesta. (Stucchi, Martimbianco, Miceli, Maio, Corbari, Boffini, Saputo, Galazzi, Babbi, Visconti, Cannistrà, De Respinis). All. Scazzola

JUVENTUS U. 23 (4-3-3) Isreal; Barbieri, Alcibiade, Gozzi, Anzolin; Fagioli, Peeters, Troiano; Akè, Dabo, Compagnon. (Nocchi, Bucosse, Oliveira, Boloca, Ranocchia, Brighenti, Di Pardo, Leone, Delli Carri, Da Graca, Cerri, Omic). All. Zauli.

ARBITRO Taricone di Perugia