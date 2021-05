Dal basket al Giro d’Italia passando per le Olimpiadi: puntata ricca a Zona Sport

Pallacanestro in primo piano, il quasi imminente arrivo del Giro d’Italia sul nostro territorio, e infine la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo di un “piacentino d’adozione”.

Ecco quali saranno gli argomenti trattati nella puntata di Zona Sport, che torna come ogni martedì questa sera in onda su Telelibertà dalle ore 20.30. Nello studio del conduttore Marcello Tassi saranno collegati in video diversi ospiti, a partire dal primo blocco dedicato al basket con Giovanni Poggi, ala dell’Assigeco Piacenza, Edoardo Pedroni, playmaker della Bakery Piacenza, e Gianluigi Galetti, coach dei Fiorenzuola Bees, che commenteranno risultati e prossimo turno delle rispettive squadre in compagnia del giornalista di Libertà Carlo Danani. Seconda parte con Simone Carpanini, con il quale si parlerà del Giro d’Italia 2021, la cui quarta tappa partirà proprio da Piacenza martedì 11 maggio, appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di ciclismo. Terza e ultima parte con Edoardo Scotti, reduce da una grande impresa: il velocista classe 2000 di Lodi, ma residente a Castell’Arquato e quindi piacentino d’adozione, ha vinto il titolo mondiale nella staffetta mista 4×400, trionfo che gli è anche valso il pass per le prossime Olimpiadi di Tokyo.

Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle ore 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30.