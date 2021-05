Record personali e ottimi piazzamenti: i risultati dei nuotatori della Nino Bixio

Gli ultimi due weekend hanno visto gli atleti della Nino Bixio impegnati nelle gare nella piscina “Faustina” di Lodi; prima è toccato agli esordienti, domenica 18 aprile 2021 con la quarta manifestazione provinciale Esordienti e poi ai nuotatori più grandi, sabato 24 e domenica 25 aprile 2021 con la sesta prova Coppa Tokio.

Partiamo proprio dai più piccoli, ecco i loro risultati: Anita Frovi (esordiente B) ha fatto i 100 stile libero in 1’34”00 e i 50 dorso in 53”10, Cecilia Ricci (esordiente A) ha fatto i 100 delfino in 1’41”10 e i 200 misti in 3’12”90, Giorgia Sardi (esordiente A) ha fatto i 200 stile libero in 2’46”20 e i 200 misti in 3’16”00, Elena Zilli (esordiente A) ha fatto i 200 rana in 2’59”60 e i 100 stile libero in 1’12”90, Andrea Ballotta (esordiente B) ha fatto i 50 rana in 56”50 e i 100 dorso in 1’52”10, Marcello Beni (esordiente A) ha fatto i 100 rana in 1’53”60, Olmo Dadati (esordiente B) ha fatto i 100 dorso in 1’46”30, Lorenzo Magnani (esordiente B) ha fatto i 50 stile libero in 40”70 e i 100 dorso in 1’50”40, Nicola Rossi (esordiente B) ha fatto i 50 rana in 49”10 e i 100 dorso in 1’35”00, Matteo Sardi (esordiente A) ha fatto i 100 dorso in 1’20”00 e i 200 dorso in 2’45”10 e Davide Zanirato ha fatto i 100 delfino in 1’25”60 e i 200 misti in 3’06”20.

Particolare menzione, merita Simone D’Ascanio, che dopo un periodo in cui ha faticato ad ottenere miglioramenti, ha abbattuto i suoi primati nelle gare dei 200 e 400 stile libero, scalando le classifiche regionali Juniores e posizionandosi nei primi lombardi.

Questi i risultati dei categoria : Martina Capra ha fatto i 50 delfino in 32”81 e i 200 misti in 2’39”66, Chiara D’Ascanio ha fatto i 200 rana in 3’01”14 e i 100 rana in 1’24”55, Emma Dordoni ha fatto i 100 delfino in 1’10”13 e i 100 stile in 1’02”19, Marta Saltarelli ha fatto i 400 stile libero in 4’50”40 e i 200 misti in 2’41”92, Giada Silva ha fatto i 50 delfino in 33”53 e i 50 stile libero in 30”17, Sara Trespidi ha fatto i 200 stile libero in 2’25”27 e i 100 stile libero in 1’06”25, Riccardo Amendola ha fatto i 50 stile libero in 25”24 e i 200 misti in 2’20”70, Jacopo Bertuzzi ha fatto i 200 rana in 3’15”78, Andrea Concari ha fatto i 400 stile libero in 5’03”00 e i 50 stile libero in 29”24, Simone D’Ascanio ha fatto i 200 stile libero in 1’55”27 e i 400 stile libero in 4’01”48, Spiridion Libofsha ha fatto i 100 dorso in 1’16”40 e i 400 misti in 4’59”30, Alessandro Malfasi ha fatto i 50 rana in 31”30 e i 100 stile libero in 53”64, Alex Migli ha fatto i 100 rana in 1’32”19, Nicolò Piazza ha fatto i 50 delfino in 26”52 e i 100 stile libero in 56”23, Fabio Ricci ha fatto i 200 stile libero in 2’01”35 e i 400 misti in 5’08”34, Andrea Ronca ha fatto i 400 stile libero in 4’40”61, Nicolò Ronca ha fatto i 50 rana in 32”63 e i 400 misti in 5’00”50, Luca Rossi ha fatto i 200 dorso in 2’27”79 e i 200 misti in 2’32”39, Luca Trespidi ha fatto i 200 stile libero in 2’06”95 e i 100 stile libero in 59”24 e Matteo Zilli ha fatto i 200 stile libero in 2’17”48 e i 100 delfino in 1’08”24.