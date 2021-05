Oltre 2mila iscritti per la mezza maratona virtuale. Dalle 10 diretta su Telelibertà

La modalità “virtuale” non ha fermato la voglia di Placentia Half Marathon, la mezza maratona benefica (con i fondi devoluti a Unicef e Progetto Vita) che oggi, domenica 9 magio, vedrà la sua giornata clou pur senza l’evento agonistico tradizionale a causa della pandemia Covid-19.

Come hanno rivelato gli organizzatori Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti, per questa speciale edizione “Covid free” è stato sfondato il muro dei 2000 partecipanti iscritti, con i dati che parlano di 260 adesioni per la Virtual Placentia Half Marathon (21 chilometri e 97 metri da correre in un’unica soluzione o in alternativa i 10 chilometri, sempre “tutti d’un fiato”), mentre è l’iniziativa a tappe denominata “21,97 chilometri in 7 giorni” ad aver affascinato tutti, soprattutto i più giovani: a partire da lunedì scorso, infatti, era possibile partecipare camminando o correndo “a rate”, un’iniziativa che ha visto – con i dati sempre aggiornati a ieri – 1340 bambini coinvolti, oltre a 145 partecipanti che hanno inviato il modulo di adesione e 270 appassionati che sono iscritti all’applicazione Strava.

Oggi, come detto, sarà ugualmente il giorno clou della Placentia Half Marathon seppur in modalità virtuale. Alle 9.00 verrà dato il via ufficiale, con ogni iscritto che parteciperà alla corsa o alla camminata nel rispetto delle normative previste nel luogo in cui si trova, con le varie modalità di partecipazione illustrate sul sito ufficiale della manifestazione. In piazza Cavalli gli organizzatori hanno allestito un piccolo villaggio con alcuni gazebo, “cabina di regia” di trasmissione e comunicazione con i partecipanti (in via telematica). Qui verrà consegnata una targa al Coordinamento della Protezione Civile, mentre alle 11.30 a ricevere le targhe per la “Maratona anti-Covid 19” saranno i responsabili del Servizio sanitario che operano in provincia e che da sempre collaborano alla realizzazione della Placentia Half Marathon.

Telelibertà è come ogni anno “in prima linea” con una diretta dalle 10 alle 12 da piazza Cavalli, che spazierà su più fronti per illustrare al meglio, tra immagini e racconti, quello che starà accadendo in vari angoli d’Italia, dove tanti runner parteciperanno a distanza.