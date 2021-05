Doppia vittoria per il Piacenza Baseball nell’ultimo turno di amichevoli

Si conclude con due vittorie il precampionato del Piacenza Baseball. Ieri, domenica 10 maggio, al De Benedetti, i biancorossi hanno sconfitto in entrambi gli incontri programmati gli Old Rags di Lodi: 5-0 ed 8-2 i punteggi finali di gara 1 e gara 2, disputate sulla lunghezza di sette innings per dar modo a tutta la rosa di alternarsi nelle varie posizioni difensive. In particolare, i lanciatori (ai quali si è voluto concedere il giusto numero di lanci per prepararsi al meglio) hanno dettato la conformazione degli incontri.

Proprio dal monte di lancio arrivano i primi segnali incoraggianti per i biancorossi in ottica campionato: poche le basi per ball concesse nel corso dei due incontri e poche anche le battute valide colpite dagli avversari, addirittura due soltanto in gara 1. Da segnalare il rientro dall’infortunio di Gabriel Molina, che si è ottimamente disimpegnato sul monte in gara 1 come primo rilievo dopo le ottime quattro riprese iniziali di Cufré, ottenendo tre eliminazioni su altrettanti battitori affrontati. 3 eliminazioni consecutive anche per il nuovo arrivo Tobias Comoglio. Piccolo test anche per Gabriel Dall’Agnese, che ha chiuso la prima partita senza difficoltà, pur utilizzando il braccio con movimenti e sforzi centellinati. Rientrato anche Lorenzo Sanna, dopo che un fastidio muscolare lo aveva costretto a saltare il primo incontro amichevole. Una ripresa in gara 2 per lui, seguito a rilievo dal fratello minore Simone. Buoni riscontri anche per il partente di gara 2 Simone Carnevale, autore di un primo inning rapidissimo ed uscito bene dal secondo con situazioni di basi piene. Bene anche Aldin Macak, rilievo lungo con due riprese completate.

In fase offensiva si inizia a vedere il lavoro di mentalità su cui sta lavorando lo staff tecnico fin dai primi allenamenti: approccio nel box di battuta e sulle basi sono fondamentali per Marenghi & co.

Dando uno sguardo alle statistiche, le performances migliori nel box di battuta le hanno registrate Calderon, con un globale 4 su 4 con un triplo e due punti segnati; Cufrè, Pinoia, Dall’Agnese e Carnevale con due valide a testa. Positiva anche la prova del giovanissimo Matteo Berretta.

Per quanto riguarda la fase difensiva nulla da eccepire: praticamente perfetta per tutto l’arco dei due incontri, con un solo errore a tabellino, arrivato peraltro nell’ultimo inning di gara 2. Per i biancorossi anche la soddisfazione di tre doppi giochi portati a conclusione. In questo settore meritano risalto le prestazioni di due nuovi arrivi: Josè Carlos Perez, autore di un paio di giocate spettacolari in interbase, e Kevin Gibson impegnato come prima base in gara 1 e come ricevitore in gara 2. Nonostante un fastidio al polso destro, Kevin ha stretto i denti e si è ben disimpegnato nei due ruoli.

Appuntamento a sabato prossimo per l’opening day a Reggio Emilia.

GARA 1: GARA 2:

OLD RAGS 0 0 0 0 0 0 0 0 OLD RAGS 0 0 1 0 0 1 0 2

PIACENZA 1 1 3 0 0 0 0 5 PIACENZA 1 2 2 2 0 1 X 8