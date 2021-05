Sabato a Reggio Emilia al via il campionato di Serie B del Piacenza Baseball

Sabato 15 maggio scatta il campionato 2021 di Serie B di baseball. Il Piacenza sarà ospite della Palfinger Reggio Emilia, anticipando la terza giornata inizialmente prevista per il 2 giugno, con classica formula del doppio incontro: inizi previsti alle ore 15 e 20.30. Ovviamente si giocherà a porte chiuse fino a nuova disposizione

I reggiani saranno subito un test importante per i biancorossi: tradizionalmente squadra di vertice nel proprio girone e con importanti innesti internazionali al proprio roster, in passato legata a doppio filo ai biancorossi quando proprio i piacentini furono franchigia di IBL2 collegata ai reggiani nella massima serie, anche quest’anno lascia intuire ambizioni da alta classifica.

Dal canto loro, i ragazzi di Marenghi, appaiono in forma e con tanta voglia di iniziare: gli infortunati sono tutti recuperati, a parte Kevin Gibson che avrà bisogno di qualche giorno ancora di riposo per poter riprendere a girare la mazza a causa di un fastidio al polso. Solamente tre amichevoli di preparazione sono comunque poco per testare il vero stato di forma del team, che potrà mettere in mostra qualcosa di più proprio nelle prime due giornate di campionato, nelle quali si troverà ad affrontare due delle potenziali pretendenti alla vetta del girone in altrettante trasferte: dopo Reggio Emilia si va infatti a Codogno per quella che di fatto è la giornata numero 1.

Positivo il ritorno all’atmosfera delle gare in notturna: Reggio è l’unico campo della Serie B a mantenere questa particolarità.

In virtù della concessione da parte della Fibs di accordarsi tra società per anticipare una giornata al prossimo weekend, gli altri incontri del Girone A che si disputeranno domenica 16 maggio saranno: Ares Milano – Poviglio e Codogno – Legnano, inizialmente previste l’8 agosto; e il derby piemontese Avigliana – Fossano del 29 agosto.

PARTONO I CAMPIONATI GIOVANILI. PIACENTINE IN TRASFERTA

Nel weekend non parte solo la B di baseball ma anche l’attività giovanile del nostro batti e corri. Piacenza al via con U14 e U12 nella zona Emilia Ovest contro avversarie parmensi e reggiane. Cominciano i più piccoli, sabato pomeriggio a Parma (diamante Stuard a San Pancrazio) contro i Lions Crocetta. Domenica mattina poi U14 a Sala Baganza (PR) per un esordio tutt’altro che morbido. Infine sempre domenica l’U15 del Brescia, col quale il Piacenza è in franchigia, ospita al De Benedetti gli Old Rags Lodi ( doppio incontro con gara1 alle ore 10 e gara2 alle ore 12). In questo caso non si tratta di un esordio in quanto i bresciani hanno già disputato, in trasferta, il primo turno ottenendo un doppio successo a Senago (MI) domenica scorsa.