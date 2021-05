Basket, Assigeco verso Cento: “Vogliamo chiudere bene la stagione”

“A Cento vogliamo fare una prestazione di grande carattere e sarà anche una buona occasione per vedere in campo per molti minuti i nostri giovani”.

Così coach Stefano Salieri inquadra l’ultimo impegno stagionale dell’Assigeco Piacenza. I biancorossoblu affronteranno Cento al PalaBededetto (palla a due domenica 16 maggio alle 18.00).

Il tecnico dell’Assigeco entra poi nel dettaglio: “I giocatori più giovani del nostro roster hanno già offerto una buona prestazione contro Ravenna: daremo dunque loro una nuova occasione in modo che possano mostrare i progressi che hanno fatto durante l’arco dell’annata”.

Sul match di domenica si sofferma anche Federico Massone: “Siamo giunti alla fine di un campionato da considerare sicuramente positivo. Resta un po’ di amarezza per non aver raggiunto i playoff ma possiamo ritenerci comunque soddisfatti di aver centrato l’obiettivo iniziale che era quello della permanenza in categoria. Proprio nel rispetto del lavoro che abbiamo fatto durante l’anno, ci teniamo a concludere nel migliore dei modi la nostra stagione con una buona prova a Cento”.