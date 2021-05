Piacenza Baseball, domani si parte: “Il gruppo ha già una mentalità vincente”

Sono giorni di euforia in casa Piacenza Baseball, alle prese con gli ultimi allenamenti in vista dell’inizio della Serie B. Domani, sabato 15 maggio, scatterà infatti il campionato e i biancorossi saranno ospiti della Palfinger Reggio Emilia, anticipando la terza giornata inizialmente prevista per il 2 giugno.

A guidare la squadra è coach Gianluca Marenghi, tornato a vestire biancorosso a distanza di alcuni anni. Proprio il tecnico piacentino racconta le sue sensazioni a poche ore dall’avvio della nuova stagione. “Le impressioni sono molto positive – racconta – anche se vige molta incertezza sulle reali potenzialità del campionato. Sabato ne avremo subito un primo assaggio, dato che affronteremo una squadra costruita per stare nelle prime posizioni. Certo, noi non siamo da meno: abbiamo inserito tanti giovani talentuosi, riconfermando allo stesso tempo i pilastri delle passate stagioni. Sarà importante costituire nel più breve tempo possibile una mentalità vincente, ma devo dire che i ragazzi hanno già fornito segnali incoraggianti in questo senso”.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI