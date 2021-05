Stucchi, c’è il rinnovo: difenderà i pali del Piace per i prossimi due anni

Mentre rimbalzano continue voci di mercato in vista della prossima stagione, è tempo di riconferme in casa Piacenza Calcio. Simone Stucchi ha rinnovato il contratto con i biancorossi fino al 30 giugno 2023. Un bel premio per il portiere classe 2000, che in questa stagione – quando chiamato in causa – si è sempre fatto trovare pronto, ripagando la fiducia di mister Scazzola.

