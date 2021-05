Volley Superlega, il mercato della Gas Sales Bluenergy entra nel vivo: i possibili colpi

Anche se siamo ancora in primavera, le temperature sono già bollenti per quanto concerne il volley-mercato di Superlega: con la diagonale palleggiatore/opposto completata (con gli arrivi già ufficializzati di Antoine Brizard e Adis Lagumdzija) la Gas Sales Bluenergy Piacenza sta mettendo nero su bianco altri colpi che comporranno la squadra della prossima stagione.

Al momento il punto di domanda più grosso è quello relativo alla risoluzione del “caso Polo”, con il centrale che dovrebbe essere ascoltato dagli organi competenti a fine mese sulla vicenda che lo vede coinvolto (il giocatore era stato trovato positivo al test anti-doping).

PALLEGGIATORI – Il ruolo parlerà francese. Con Antoine Brizard titolarissimo, il vice è Pierre Pujol (deve essere ancora ufficializzato dalla società).

OPPOSTI – Oltre ad Adis Lagumdzija, nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzato anche lo sloveno Toncek Stern, classe 1995, la scorsa stagione grande protagonista a Padova. Anche qui non c’è nulla di ufficiale da parte della società ma la firma sul contratto è stata messa.

SCHIACCIATORI – Aaron Russell ha un contratto anche per la prossima stagione. Da un mesetto è stato operato all’anca e ha già iniziato la rieducazione. Le Olimpiadi sembrano davvero sfumate, più credibile che il giocatore possa essere a disposizione già per l’inizio del prossimo campionato. Intanto da tempo la società si è assicurata le prestazioni del francese Thibault Rossard, classe 1993, che ha disputato un ottimo campionato con Vibo Valentia. L’ufficialità dovrebbe arrivare ne prossimi giorni ma che lui sia già un giocatore della Gas Sales Bluenergy non c’è alcun dubbio. Come pure non ci sono dubbi sull’arrivo sulla sponda del Po di Francesco Recine, ex Ravenna. Oleg Antonov è sulla via della riconferma anche per il fatto di avere una alternativa italiana in più. Trevor Clevenot, invece, è con la valigia in mano: giocherà in Turchia.

CENTRALI – L’unica certezza in questo momento è l’arrivo di Enrico Cester protagonista nell’ultima stagione a Vibo Valentia. Sul taccuino biancorosso tre nomi su tutti: Lisinac ora a Trento, il brasiliano Isac Santos che in molti lo volevano a Trento ma così non pare e l’americano Holt in uscita da Monza. Si vedrà. Intanto pare certa la riconferma di Alessandro Tondo proprio nell’ottica di avere a disposizione un centrale italiano.

LIBERO – Reparto completo. Leonardo Scanferla, giovane libero ora in nazionale per la terza stagione, sarà ancora protagonista a Piacenza. Al suo fianco un giovanissimo: Damiano Catania, classe 2001 ora a Cuneo in A2 e già vincitore con la nazionale dei Mondiali Under 18 e quelli Pre-Juniores oltre all’argento Europeo con l’Under 20.