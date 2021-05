Il Piacenza Pallanuoto non si ferma più: 5° vittoria di fila e playoff assicurati

La Piacenza Pallanuoto fa filotto: quinta vittoria di seguito, approdo matematico ai playoff e miglior risultato pallanuotistico nella propria città da sempre. Chiavari si presenta come gli ospiti ben preparata atleticamente e tatticamente, così le due squadre danno vita ad una gara in bilico fino alla fine esibendosi in scambi veloci, ripartenze e continui ribaltamenti. Solo alla fine il solito Martini (per la terza gara di fila) in veste di cecchino segna il gol della tranquillità. I parziali dei 4 tempi rendono bene l’idea dell’equilibrio in acqua; per i piacentini si evidenzia una difesa ben organizzata con Frodà e Puglisi supportati egregiamente dal centroboa Lombella che spesso ritornava a difendere. L’attacco incisivo mette in evidenza Merlo e Molnar. Oltre ai meriti tecnici e tattici delle due squadre, i piacentini mettono l’accento sulla compattezza del proprio gruppo, indicando il risultato stagionale come una vittoria della società. Alla fine della gara allenatore e presidente si buttano in acqua con gli atleti per festeggiare.

Chiavari Nuoto – Piacenza Pallanuoto 8-9 (3-3, 3-3, 1-0, 1-3)

Chiavari Nuoto: Capelli, Sciallero, Lanzi, Greco (2), Durli, Chiavaccini, Biallo (4), Pagliuchi, Raineri (1), Romanengo, Croce (1), Strianese, Botto. All. Pisano

Piacenza Pallanuoto: Bernardi, Branca (1), Clini, Nani, Frodà (2), Martini (1), Merlo (2), Puglisi (1), Lombella, Molnar (2), Zanolli, Pioltini, Lamoure. All. Di Grande