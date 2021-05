Basket, playoff serie B: Bakery a un passo dalla qualificazione, Bees ko

Tutto come da pronostico anche nella seconda gara della serie dei quarti di finale nei playoff di serie B di basket. Nel tabellone A, Chiusi ha regolato Fiorenzuola con un perentorio 98-62 confermando quanto già osservato in gara-1: troppo superiore il quintetto senese rispetto ai valdardesi che, nonostante questa doppia sconfitta annunciata, possono comunque dirsi più che soddisfatti per una stagione al di sopra delle righe.

Ci ha pensato invece la Bakery a rendere la serata più piacevole per gli appassionati piacentini infliggendo a Firenze il secondo ko e portandosi così ad una sola vittoria dalle semifinali. Vittoria con il punteggio di 75-65 per i ragazzi di Campanella, guidati da un ottimo Perin (18 punti).

Sfide probabilmente decisive quelle di giovedì prossimo con i Bees di scena al Pala Magni: in caso di nuova sconfitta, i toscani staccheranno il pass per il turno successivo. Così come la Bakery che, piazzando il colpaccio in quel di Firenze, sbarcheranno in semifinale dove ad attendere ci sarà con tutta probabilità Rimini.

LA FOTOGALLERY DI ANGELA PETRARELLI