Volley Superlega, Cester e Bossi i nuovi centrali della Gas Sales Bluenergy

Enrico Cester ed Elia Bossi: sono loro i nuovi centrali della Gas Sales Bluenergy Piacenza per la prossima stagione.

Come riportato dal giornalista della Gazzetta Gianluca Pasini sul suo blog “Dal 15 al 25”, per Cester (ex Vibo Valentia) si tratta solo di mettere nero su bianco la firma sul contratto, mentre per il giovane centrale di Modena la società avrebbe piazzato l’affondo decisivo nelle ultime ore. Da parte del club di Elisabetta Curti bocche cucite, probabilmente l’ufficialità della doppia operazione arriverà nei prossimi giorni.

A questo punto rimane da inserire un centrale straniero: l’ex biancorosso Maxwell Holt e Srecko Lisinac i nomi più caldi.