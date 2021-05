Gas Sales Bluenergy, ufficiale anche Rossard: “Per me è una grande opportunita”

Si sapeva da settimane ma solo nelle ultime ore la società biancorossa ha reso ufficiale l’operazione: Thibault Rossard, francese classe 1993, è il nuovo schiacciatore della Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Il talentuoso “martello” va ad affiancare in posto 4, Russell, Antonov (l’ufficialità del rinnovo dovrebbe arrivare) e Recine (manca ancora l’ufficialità del suo arrivo).

Giocatore mancino, Rossard è stato uno delle rivelazioni dell’ultimo campionato: alla sua prima stagione in Superlega, infatti, ha messo in luce le sue spiccate doti in attacco, totalizzando 457 punti che gli hanno permesso di entrare nella top ten dei migliori realizzatori del campionato. Capace di adattarsi a molteplici situazioni di gioco, lo schiacciatore francese, che prenderà parte con la sua nazionale alla prossima Vnl insieme all’altro biancorosso Brizard, ha anche un servizio importante: 43 gli ace messi a segno. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia di Vibo Valentia.

“Sono contento – ha sottolineato – di potere giocare a Piacenza, per me è una grande opportunità. Sta nascendo una bella squadra, c’è un ottimo staff e penso che ci siano tutti i presupposti per disputare un bel campionato. Ritroverò il mio compagno di nazionale Brizard e sarà la prima volta che giocheremo insieme in un club, credo che possa essere una bella opportunità per entrambi. Il campionato italiano è bello, ogni partita è difficile da vincere, mi piace la vita in Italia e sono contento di rimanere in questo campionato e di vivere una nuova esperienza a Piacenza. Sono un giocatore capace di adattarsi in base alle situazioni di gioco e a come la squadra scende in campo, credo sia un aspetto importante”.