Pioggia di medaglie per l’Atletica Piacenza. Rebecca Cravedi super nei 200

Altra pioggia di medaglie per i ragazzi dell’Atletica Piacenza nella seconda giornata dei campionati regionali individuali Assoluti e Promesse che si sono svolti nel fine settimana al campus “Pino Dordoni” di Piacenza. Copertina d’obbligo per i 200 metri femminili e il trionfo di Rebecca Cravedi, che vince l’oro chiudendo in 24”42 davanti a Roberta Schiassi di Atletica Montanari Gruzza (24”96) e a Beatrice Minotti di Centro Atletica Copparo (25”27). Oro anche per la squadra B dell’Atletica Piacenza nella staffetta 4×400 femminili, Viola Borotti, Mia Albasi, Sofia Joy Sperzagni e Giulia Lamberti sono prime con il tempo di 4’24”40. Splendida poi la doppietta nei 5000 metri maschili, con Giovanni Tuzzi che centra il primo posto in 15’04”73 precedendo il compagno di squadra Elia Rebecchi, argento in 15’30”59. Argento anche per la squadra A dell’Atletica Piacenza nella staffetta 4×400, con Giovanni Maria Fenucci, Mattia Bongiorni, Samuel Signaroldi e Matteo Milani che terminano al secondo posto correndo in 3’29”09 alle spalle della squadra A della Virtus Emilsider BO (3’19”22). Un altro argento lo ha colto Monia Harbi negli 800 metri femminili, prestazione da 2’23”10 battuta soltanto dalla prima Irene Dall’Aglio di ASD Francesco Francia con 2’21”24. Bronzo, infine, per Sebastiano Labò nel lancio del peso maschile con la misura di 12.64 m, per Andrea Rinaldi nel lancio del martello con 42 m, per Adele Sundas nel salto con l’asta femminile con 3.10 m e per Tommaso Boiardi nel salto in lungo maschile con 6.75 m. Bene anche gli atleti piacentini che gareggiano con i colori del Cus Parma: al primo posto di Edoardo Fontana nel salto in alto, si aggiunge l’oro di Norberto Fontana che ha battuto tutti nel lancio del giavellotto con 65.05 m.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI