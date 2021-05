Zona Sport celebra i successi degli atleti piacentini ai recenti campionati regionali

Anche “Zona Sport” celebrerà i successi degli atleti piacentini ai recenti campionati regionali. In onda questa sera dalle 20.30 su Telelibertà, in collegamento video con il conduttore Marcello Tassi, ci saranno le campionesse dell’Atletica Piacenza Eleonora Nervetti, oro nei 100 metri, oltre a Rebecca Cravedi, oro nei 200 metri, entrambe vincitrici anche nella specialità della staffetta femminile 4×100. Assieme a loro anche Giovanni Tuzzi, campione regionale nei 5000 metri maschili e all’allenatore Giuliano Fornasari.

Non mancheranno inoltre i fratelli Fontana, piacentini dell’Atletica Cinque Cerchi che corrono con il Cus Parma: Norberto, vincitore nel lancio del giavellotto, Edoardo, oro nel salto con l’asta, e Leonardo, argento nei 400 metri ostacoli.

Infine, focus sul karate: domenica si è svolta in Austria l’Eurocup Wkf della Federazione Olimpica con 18 Nazioni europee e 700 atleti, per alcuni la gara-chiave per aggiudicarsi il posto in Nazionale ai prossimi Europei Cadetti Junior Under 21 che si terranno in agosto in Croazia. A “Zona Sport” ci saranno gli atleti del Karate Farnesiana che hanno partecipato con successo: Santi Kazazi, medaglia d’argento su 23 atleti, e Angelica Ghilardotti, bronzo su 18 atlete, oltre al maestro Luigi Boselli. Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle ore 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30.