Il Judo Shiai Piacenza conquista due ori con Thomas Sassi e Mia Mandas

Domenica si è disputata al palazzetto dello Sport di Melegnano, alle porte di Milano, la gara del campionato nazionale di judo Endas, ente di promozione sportivo italiano che ha visto protagonisti circa 400 atleti provenienti da importanti società sportive da tutta Italia.

In questo importante evento sportivo i judoka piacentini Thomas Sassi e Mia Mandas hanno partecipato con la società Judo Shiai di Piacenza riuscendo a salire entrambi sul gradino più alto del Podio. Altri tre atleti piacentini presenti in gara, Loris D’Aguanno, Anes Magajkic ed Emanuele Fogliazza pur non salendo sul podio hanno dato un’ottima prova del proprio valore.