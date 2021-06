Il PalaBakery riapre al pubblico: tampone gratuito per tutti i tifosi

Domenica prossima (13 giugno) il PalaBakery riaprirà al pubblico, in occasione della finale dei play off di serie B tra Bakery Piacenza e la vincente fra Bernareggio e Livorno. Per accedere al palazzetto servirà essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: certificato di guarigione da Covid-19, attestato vaccinale almeno di una dose o esito negativo del tampone nelle 48 ore prima della partita. Tutti i ragazzi fino a 12 anni non avranno obbligo di tampone rapido. La società metterà a disposizione gratuitamente di chi acquista il biglietto della gara un tampone rapido da effettuare il 13 giugno dalle ore 9.30 alle 12 al Palasport di largo Anguissola.

