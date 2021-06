Fiorenzuola, domenica chiave per lo “scudetto”. E al Pavesi torna il pubblico

Quattro giornate al termine del campionato di serie D (Girone D), tre squadre in tre punti e in piena lotta per la promozione in Serie C e Fiorenzuola che lamenta un distacco di una lunghezza dalla capolista Aglianese. Oggi, domenica 6 giugno, i rossoneri ricevono la visita del Ghiviborgo (ore 16) per una sfida da non sbagliare ad ogni costo. Sarà la domenica dello scontro tra le altre due contendenti: la battistrada se la vedrà con il Lentigione, terzo della classe proprio al domicilio dei toscani. Dunque domenica chiave in ottica “scudetto” e che potrebbe regalare ulteriori colpi di scena.

I rossoneri si affidano ovviamente a Nicolò Bruschi, mercoledì scorso autore di 4 reti che hanno portato il bomber rossonero a toccare quota 26 gol realizzati

Per la sfida contro il Ghiviborgo, Mister Tabbiani non potrà però contare sugli infortunati Zaccariello, Tognoni, Crotti ed Hathaway.

Sarà finalmente tempo di rivedere il pubblico affollare le tribune del Comunale che torna dunque, seppur in maniera limitata, ad ospitare i tifosi valdardesi in questo delicatissimo momento della stagione.