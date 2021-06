Torna Zona Calcio: mercato Piace e Fiorenzuola i temi della serata su Telelibertà

Torna questa sera dalle 20.15 il nuovo appuntamento con Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà dedicate al calico piacentino. Nello studio di Corrado Todeschi, la serata partirà con una finestra sulla serie C ormai avviata al finale di stagione con la disputa delle finale four dei playoff promozione. Per il Piace, già da settimane, è invece scattato il “rompete le righe” ma la dirigenza è nel pieno dei lavori per allestire la nuova rosa in vista del prossimo campionato. Con i giornalisti Paolo Gentilotti e Marco Villaggi si approfondiranno proprio i temi legati alle trattative in corso e alle prospettive che attendono la società biancorossa. Sarà invece una seconda parte di trasmissione interamente dedicata alla serie D dove il Fiorenzuola, reduce dal successo ai danni del Ghiviborgo, a tre turni dal termine del campionato, si ritrova ancora a una lunghezza dalla capolista Aglianese. Una situazione decisamente incerta e che lascia ancora aperte le speranze di promozione in serie C per la formazione di Luca Tabbiani. A rappresentare in tv il “Fiore”, ci sarà il vice presidente e team manager, Luca Baldrighi. La trasmissione sarà visibile sul canale 98 del digitale terrestre ma anche in streaming sul sito www.liberta.it.

