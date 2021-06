Rugby Lyons, ecco i primi rinnovi. Il 13 settembre parte la stagione con la Coppa Italia

Sarà un’estate “accorciata” per la Sitav Rugby Lyons, con la partenza della stagione 2021/22 programmata per il 13 settembre con il primo turno di Coppa Italia. Per non perdere tempo, affiatamento e forma fisica lo staff tecnico di Gonzalo Garcia ha optato per mantenere una sessione di allenamenti sul campo anche nel mese di giugno, con l’obiettivo di essere pronti per l’inizio della fase di preparazione nel mese di agosto.

Preparazione per la prossima stagione che procede sia sul campo che negli uffici di via Rigolli, dove sono arrivate le conferme importanti di molti giocatori chiave della squadra: la società si è infatti concentrata sulla continuità del progetto tecnico, certificata dall’ottima stagione appena conclusa con addirittura sei vittorie nel TOP 10 e l’ottavo posto finale, record per la squadra bianconera nel massimo campionato italiano.

“Siamo sicuri – ha spiegato il direttor sportivo Stefano Nucci – che questi elementi, uniti ai giovani cresciuti nel nostro vivaio che costituiscono la spina dorsale della squadra, ci potranno dare grandi soddisfazioni in futuro. In particolare, è importantissimo per noi avere confermato in rosa il nostro capitano Lorenzo Maria Bruno, che nonostante altre opportunità di carriera ha deciso di rimanere legato ai nostri colori per almeno un’altra stagione.”

Giocatori confermati Sitav Rugby Lyons

ACOSTA Rómulo, pilone

CAFARO Enrico, pilone

ROLLERO Alberto, Tallonatore

COCCHIARO Alessio, Tallonatore

SCARSINI Luca, pilone

CEMICETTI Lorenzo, 2a Linea

SALVETTI Jacopo, 2a Linea

PETILLO Luca, 3a Linea

BOTTACCI Alberto, 3a Linea

FONTANA Pietro, m. Mischia

CONTI Marco, centro

PAZ Joaquin, centro

FORTE Giulio, centro

BRUNO Lorenzo Maria, ala

BIFFI Giacomo, estremo

Insieme ai giocatori che nella prossima stagione continueranno a vestire la maglia bianconera, la società ha anche ufficializzato gli elementi che lasceranno la squadra, e che verranno sostituiti in sede di mercato. Tra di loro spiccano gli addii di Samuel Lee Katz, mediano di apertura titolare nell’ultimo anno, e Lorenzo Masselli, 77 presenze in maglia Lyons e permit player per le zebre nelle ultime 3 stagioni, che si trasferiscono entrambi all’estero per ricongiungersi alle rispettive famiglie.

“Siamo dispiaciuti di queste partenze – ha spiegato Nucci – perché perdiamo giocatori importanti e che sono stati con noi per tanti anni. Tutti loro hanno fatto scelte di vita, legate alla famiglia o al lavoro, e non possiamo assolutamente biasimarli in un periodo difficile come questo. Possiamo solo ringraziarli per il loro impegno e augurare loro il meglio per il loro futuro. La società si è già mossa per rimpolpare la rosa in ruoli chiave, come il mediano d’apertura e in prima linea, e presto ci saranno novità importanti da annunciare.”