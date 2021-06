Palazzetto finalmente ribollente, finale playoff in corso: Bakery-Livorno 27-15

Chiude in vantaggio 27-15 la prima frazione, la Bakery che, in un palazzetto finalmente aperto, seppur parzialmente al pubblico, è in campo in gara-1 della finale playoff di serie B con Livorno.

Bakery che parte un po’ contratta, merito della difesa asfissiante operata dai toscani, già affrontati e battuti da Piacenza in semifinale di Coppa. I ragazzi di Campanella sono costretti a rompere il ghiaccio con tiri da fuori il pitturato, mentre Livorno si dimostra già in partita e precisa negli inserimenti. Sono proprio gli ospiti a condurre in questo avvio. Piacenza si aggrappa alla qualità di Planezio e Perin, con quest’ultimo devastante dalla distanza con alcune bombe da tre di pregevolissima fattura. Piacenza accorcia così lo svantaggio e addirittura supera i toscani, facendo capire ancora una volta di essere la favorita. Il pubblico sulle tribune è in visibilio, Planezio con un tiro da tre sancisce il 20-13 a meno due minuti da termine del primo quarto. Adesso è una Bakery meravigliosa. Altro tiro da tre di Vico e altri tre punti. La squadra di Campanella (con quest’ultimo premiato a inizio gara come miglior coach dell’intera Serie B), anche se costretta a tirare da lontano, si dimostra irresistibile. La prima frazione si conclude dunque sul 27-15 in favore dei biancorossi.