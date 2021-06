San Corrado in festa per i suoi 45 anni di attività: “La nostra anima sono i giovani”

La storica società di calcio San Corrado compie 45 anni. Per festeggiare, per tutta la giornata di sabato 12 giugno, i giocatori delle varie categorie hanno dato vita a una serie di partite sul campo di via Lanza. “170 in tutto i nostri iscritti – ha detto un orgoglioso Cesare Rigolli, presidente della Sanco – ho preso questa società e ho portato la prima squadra in Seconda Categoria, obiettivo per il futuro è mantenerla in questo campionato, e, perchè no, tra qualche anno magari fare un ulteriore salto”.

