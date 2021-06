Savi campione italiano nel freestyle: a Riccione arriva anche il record mondiale

Ha saltato, con i roller ai piedi, un metro e 65 centimetri: Gianmarco Savi, ai campionati italiani di Riccione, nella disciplina del freestyle, non solo si è conquistato il titolo di campione ma ha anche centrato il record del mondo. 29 anni, Savi è tesserato per l’Asd Felix Fiorenzuola del presidente Lodovico Francani, società che da oltre 30 anni consente a tanti giovani di praticare gli sport rotellistici, artistico in particolare, e che ora si ritrova pure un campione italiano tra i ranghi.

