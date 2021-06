Caso Polo, rinviato al 19 luglio il dibattimento del tribunale antidoping

Non si conosce ancora l’epilogo del caso Polo, il centrale della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sospeso in via cautelare dal Tribunale Antidoping del Coni dopo essere risultato positivo al controllo antidoping in occasione di gara 2 dei playoff scudetto giocata al Palabanca con Trento.

Dopo l’udienza di lunedì scorso, il dibattimento è stato infatti rinviato al 19 luglio.