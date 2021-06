Fiorenzuola, arriva il Mezzolara, i rossoneri sperano nel sorpasso

Ultima settimana di partite per il campionato di serie D e, nel girone D, si deciderà tutto tra oggi, mercoledì 16 giugno e sabato prossimo. Alle 16 infatti, il Fiorenzuola se la vedrà con un Mezzolara senza obiettivi e, al Comunale, non ci saranno altre possibilità se non il successo: in caso di tre punti, i rossoneri potranno sperare in un eventuale passo falso della capolista Aglianese, ora a +1 sui valdardesi, impegnata nel derby interno con il Prato. Una volata conclusiva che mette in palio la promozione in serie C che, a 180′ dal termine, vede i toscani in vantaggio sul Fiorenzuola che però ha il dovere di credere fino in fondo nell’impresa dall’alto di una stagione inappuntabile, contraddistinta da un calcio spumeggiante e da numeri impressionanti, primo fra tutti il numero di gol messi a segno: ben 71, 27 dei quali a firma Bruschi, il cannoniere dei piacentini.

FIORENZUOLA-MEZZOLARA

FIORENZUOLA Battaiola, Olivera, Guglieri, Perseu, Cavalli, Ferri, Michelotto, Stronati, Oneto, Bruschi, Esposito. All. Tabbiani.

MEZZOLARA Malagoli, Musiani, Dall’Osso, Maini, Ferretti S., De Lucca, Broglia, Roselli, Sala, Selleri, Artioli. All.Togni

Arbitro:Rispoli di Locri (assistenti Aletta e Castaldo)

Penultimo turno (ore 16)

Aglianese-Prato

Correggese-Real Forte Querc.

Corticella-Pro Livorno

Fiorenzuola-Mezzolara

Forlì-Marignanese

Rimini-Ghivizzano Borgo

Sammaurese-Sasso Marconi

Progresso-Lentigione

Seravezza Pozzi-Bagnolese

La classifica

Aglianese 70 punti; Fiorenzuola 69; Lentigione 61; Rimini 51; Forlì, Pro Livorno, Prato 48; Correggese 44; Real Forte Querceta 43;

Sammaurese 41; Mezzolara 38; Bagnolese, Seravezza Pozzi, Progresso 36; Ghivizzano Borgo 35; Sasso Marconi 30; Marignanese 28; Corticella 20.