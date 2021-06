Calcio dilettanti, in Eccellenza il Nibbiano ha scelto: arriva mister Favalesi

Il Nibbiano Valtidone ha scelto: sarà Francesco Favalesi l’allenatore per la stagione 2021/2022. E’ stata questa la scelta assunta dal presidente Alberici di concerto con il neo direttore sportivo Mauro Bergamaschi. Si tratta dell’esordio assoluto per il mister piacentino nel campionato di Eccellenza: dopo le esperienze di Pontedell’Olio e Vigolzone dunque, una grande opportunità per il giovane tecnico che ha sempre fatto del bel calcio il proprio marchio di fabbrica.

