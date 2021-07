Gas Sales Bluenergy Volley, Recine ne è sicuro: “Faremo un gran bel campionato”

Francesco Recine, figlio d’arte (papà Stefano e mamma Beatrice sono stati pallavolisti ad alti livelli), dopo una stagione giocata alla grande a Ravenna e una Volleyball Nations League con la maglia azzurra che lo ha visto grande protagonista, si prepara a vivere la sua prima annata in maglia Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

Classe 1999, un metro e 85 di esplosività, lo schiacciatore originario di Ravenna ma cresciuto a Macerata, motiva così la sua scelta di vestire biancorosso: “Piacenza mi ha fortemente voluto – sottolinea Francesco – e mi sono sentito in dovere di andare in una società che con caparbietà ed insistenza mi cercava da tempo. E’ per me una grande opportunità, Piacenza è una grande società che sta iniziando un nuovo cammino con l’obiettivo di maturare sempre di più, è un club ambizioso e per me si tratta di una grande conquista farne parte. Che stagione mi aspetto? Prima di tutto spero di dare il mio contributo alla crescita della squadra, sono sicuro che faremo un gran bel campionato, potendo contare su grandi compagni che saranno al mio fianco. Ci divertiremo, cercheremo di fare del nostro meglio e di vincere più partite possibile”.

