Boxe, anche la campionessa piacentina Jessica Altadonna al pre ritiro con la Nazionale

Convocazione di prestigio per la pugile piacentina Jessica Altadonna, che nei prossimi giorni si recherà al centro nazionale di Assisi per un pre ritiro sotto gli attenti occhi dei tecnici federali. Altadonna (che qualche mese fa si è laureata campionessa italiana nei 69 chili) continua dunque la sua crescita sportiva, dopo essere passata dai colori della Boxe Piacenza a quelli della Salus Et Virtus.

E a proposito di Salus, il peso medio Nicola Bolis ha ottenuto nel weekend una bella vittoria ai danni del romeno Sergio Balica. Per Bolis, che combatte nei 75 chili, si tratta di un successo ai punti, arrivato al termine di tre spettacolari riprese condite da buona tecnica e carattere.