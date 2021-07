Atletica, Eleonora Nervetti ed Emma Casati convocate per gli Europei Under 20

Profumo di azzurro per le atlete piacentine Eleonora Nervetti ed Emma Casati. Il vicedirettore tecnico per il settore giovanile dell’atletica Antonio Andreozzi ha infatti comunicato i convocati per i Campionati Europei Under 20, in programma a Tallinn dal 15 al 18 luglio, nella stessa località che ospita anche gli Europei U23 dall’8 all’11 luglio. Sono 88 gli atleti selezionati, di cui 43 uomini e 45 donne. Nell’elenco figurano anche le due campionesse dell’Atletica Piacenza.

Eleonora Nervetti gareggerà nelle specialità dei 200 metri e nella staffetta 4×100, mentre Emma Casati sarà in gara nei 5000 metri. Oltre ad avere la possibilità di misurarsi con avversarie di livello continentale, Eleonora ed Emma

avranno anche l’onore di fare parte di un gruppo che avrà grandi individualità al suo interno.