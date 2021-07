Colpo Bakery, per l’A2 preso il playmaker Davide Bonacini

La Bakery Basket Piacenza comunica di aver raggiunto l’accordo con Davide Bonacini, play-guardia di 190 cm e 85 kg. Il giocatore nato a Guastalla (Reggio Emilia) ha accettato la proposta della Bakery con grande entusiasmo.

Queste le prime parole dell’atleta dopo l’ufficialità del suo accordo con la società del Presidente Marco Beccari: “Sono molto felice di questa scelta, carico e non vedo l’ora di iniziare. So che Piacenza ha un seguito di pubblico importante e non voglio deluderlo. Ringrazio il presidente Beccari per avermi dato questa grande opportunità, da tanti anni seguo Piacenza e ammiro l’organizzazione e la passione che viene messa da tutti. Ho trovato subito intesa con coach Campanella che reputo un ottimo allenatore”.

Federico Campanella coach della Bakery Piacenza, ha così commentato l’arrivo di Davide: “Sono molto contento che Davide venga a far parte della nostra squadra. E’ molti anni che lo seguo ed è un giocatore che mi piace per caratteristiche tecniche e fisiche. Sono sicuro che riuscirà ad inserirsi al meglio all’interno della nostra pallacanestro”.

Davide Bonacini si tratta di play-guardia solido per la categoria, classe 1990. Dotato di grande atletismo e buon tiro dai tre punti. Inizia la propria carriera cestistica nella Pallacanestro Reggiana. Milita poi sempre tra campionati di A e di B di alto livello, portando il suo importante contributo sia sul campo che nello spogliatoio. Nel 2015 è uno dei principali attori della formazione di Forlì che punta alla promozione in serie A; Bonacini e i suoi compagni non falliscono e nella prima stagione conquistano subito la A2.

Dal 2016 al 2019 è in A2 con Forlì e diventa anche capitano della squadra. Nella stagione 2019/20 passa a Montegranaro dove nelle 24 gare disputate realizza 13.3 punti, 3.5 assist e 3.0 rimbalzi di media in 28.9 minuti sul parquet. Nell’ultima stagione, a Mantova in Serie A2 , ha sfiorato la doppia cifra di punti e quasi 3 assist a partita.