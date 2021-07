Con l’attaccante Dubickas prende forma il nuovo Piace. Le manovre di mercato

Primo rinforzo per il reparto offensivo del Piacenza il cui mercato prosegue adattandosi ai ritmi pachidermici generali. Edgar Dubickas ha finalmente sottoscritto il

contratto che lo legherà a via Gorra per i prossimi due anni (con opzione per il terzo). Classe ‘98 di buona stazza ma anche dotato di discreta rapidità e senso del gol, si tratta di un giocatore di nazionalità lituana che il dg Marco Scianò è riuscito a strappare al Lecce grazie agli ottimi rapporti di collaborazione con il responsabile dell’area tecnica giallorossa Pantaleo Corvino.

Ultima stagione trascorsa prima in Salento (4 presenze) e successivamente a Livorno (5 gol in 16 apparizioni), si tratta di elemento di buona prospettiva per la categoria

e che rappresenta primo mattoncino per la rifondazione del reparto che conta su Gonzi e Lamesta. Ruolo centravanti, può disimpegnarsi però in tutti i ruoli d’attacco

dove lo stesso Scianò conta di inserire a breve un ulteriore “ariete”.

Impossibile l’obiettivo Magrassi, assai complicato pare anche un ulteriore “sogno” rappresentato da Matteo Di Piazza (Catanzaro).

Nel frattempo, rimane in stallo la situazione legata ad Andrea Corbari: le “avances”

dell’Entella si sono esplicate in proposte di contropartite tecniche poco gradite in via Gorra. Completata la batteria di esterni bassi mancini, Simone Giordano (Sampdoria) e Andrea Adamoli (Empoli), saranno ufficializzati nei prossimi giorni, così come Nava che completerà il versante opposto dove si è già registrato l’arrivo di Tino Parisi. Rosa che dunque prende sempre più forma con alcuni punti interrogativi, per ciò che riguardano le uscite, che ancora permangono: con Simonetti, Marchi e Tafa, ancora da valutare le posizioni del portiere Libertazzi e di Battistini i quali, in caso di offerte, potrebbero salutare senza ostacoli da parte del club.

AMICHEVOLE – Nel frattempo si programma la prima fase della preparazione: il 12 luglio si darà avvio alla tre giorni caratterizzata da tamponi e test sierologici, mentre la

prima amichevole sarà con i “cugini” della Pergolettese.