Impresa del piacentino Rinaldo Veneroni, bronzo ai Mondiali di para-rafting

Grande impresa del piacentino Rinaldo Veneroni, arrivato terzo ai Mondiali di para-rafting che si sono tenuti lo scorso fine settimana in Francia. Prima partecipazione in assoluto per lui, che si mette così la medaglia di bronzo al collo dopo la finale per il terzo-quarto posto vinta contro il team della Francia.

“Un’esperienza molto bella – ha raccontato – voglio ringraziare tutti partendo dalla mia ditta, la mia famiglia, lo staff tecnico, nonché la Nazionale che mi ha permesso di viverla, è arrivata una medaglia nella quale non speravamo, anche se ci mangiamo un po’ le mani per aver perso in semifinale contro la Francia. Siamo anche stati avvantaggiati da alcune assenze dovute al Covid, per esempio l’equipaggio brasiliano, che ritengo il più forte, non ha potuto gareggiare per un caso di positività, e per lo stesso motivo non c’erano i cileni. Alla fine abbiamo avuto davanti soltanto i francesi e Italia 2, un ottimo risultato per noi visto che siamo arrivati terzi su 26 equipaggi”.