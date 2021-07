Piace, presentata la nuova stagione. Scianò: “Obiettivo salvezza tranquilla”

Un attaccante nuovo di zecca (il nazionale lituano Edgaras Dubickas, ultima stagione al Livorno), nuovi sponsor di maglia, ingressi nel Cda e un bel sorriso che sia di buon augurio in vista dell’imminente campionato di Serie C.

Quella di oggi, 9 luglio, è stata per il Piacenza Calcio una mattinata ricca di annunci e novità, con la dirigenza biancorossa che ha dato appuntamento a giornalisti all’interno della nuovissima sala stampa dello stadio Garilli per fare il punto sulla stagione che verrà.

Prima di tutto, il direttore generale e sportivo Marco Scianò ha illustrato gli obiettivi di quest’anno: “Cercheremo di centrare il prima possibile una salvezza tranquilla. Dopodiché, una volta salvi, proveremo a migliorare il piazzamento della passata stagione. L’intenzione è quella di gettare le basi per una squadra in grado di aprire un ciclo e togliersi nei prossimi anni delle belle soddisfazioni”.

Il raduno ufficiale della squadra è fissato per lunedì prossimo ma tra visite e tamponi la preparazione vera e propria sul campo non avverrà prima di mercoledì prossimo.

Il presidente Roberto Pighi ha invece accolto l’ingresso nel Cda dei nuovi membri: l’imprenditore Alessandro De Santis, titolare di Decalacque, il manager bancario Gianluigi Savi e l’imprenditore Alberto Clerici, titolare di Termoriver. Presente alla conferenza stampa, invece, oltre a De Santis, anche Luigi Dallario, direttore di area della Sgb Human Holding, società milanese attiva nelle risorse umane. Si tratta di due nuovi sponsor di maglia.

Lo stesso Pighi ha quindi rivelato alcune importanti notizie: “I soci hanno votato affinché il Fiorenzuola, che qualche settimana fa ha ottenuto la promozione in Serie C, giochi le partite casalinghe allo stadio Garilli. Siamo felici di questo e credo lo siano anche i dirigenti rossoneri. Un bel segnale per rimarcare la collaborazione tra le due società. Inoltre, sempre a proposito dello stadio, sono contento dell’accordo ottenuto con l’amministrazione comunale: il Garilli è e rimane la nostra casa. Concludo accogliendo con piacere l’ingresso nel Cda dei nuovi membri: abbiamo bisogno di un Cda attivo e non formale”.

Il direttore Scianò, oltre che salutare l’ormai ex segretario generale biancorosso Paolo Porcari, per il quale si prospetta un futuro al Milan in Serie A, ha fatto il punto sulle manovre di mercato.

IL PUNTO SUL MERCATO – Mister Scazzola e le sue idee sono naturalmente al centro del progetto Piace: questo significa che il modulo con difesa a tre (3-4-1-2 con varianti) rimarrà la stella polare per l’avvio di stagione. Vicinissimo l’accordo con il giovanissimo centrale Vincenzo Giordano (ultima stagione alla Pistoiese), per poi dirigere l’attenzione sull’ingaggio di uno tra Riccardo Burgio (2001 di scuola Inter nell’ultima stagione al Renate) e Andrea Adamoli (classe 2001 dell’Empoli che nell’ultima stagione ha giocato con la Pistoiese). L’intenzione è poi quella di confermare il centrocampista Marco Ballarini ma in questo senso c’è ancora parecchia strada da fare: intanto, il giocatore raggiungerà l’Udinese, società che detiene il cartellino, per il ritiro. Si cerca, dopo l’arrivo di Nava, anche un altro centrale da affiancare a Simonetti nella difesa a tre. A centrocampo si aggregherà ai biancorossi in ritiro Yusupha Bobb, ultima stagione al Livorno, che mister Scazzola conosce molto bene. L’intenzione della società sembrerebbe essere quella di tenerlo, si vedrà. Sempre per quanto concerne il repartro mediano del campo appare in uscita, come ampiamente anticipato, Palma, così come il Scorza: quest’ultimo sarà sostituito con un giovane.

Rimane apertissima la partita relativa al centravanti: dopo l’arrivo di Dubickas ci cercherà il rinnovo con Cesarini. Lamesta e Gonzi sono confermatissimi, mentre è una new entry il giovane Cristian Spini, in arrivo dalla Virtus Bergamo. Una attaccante-trequartista che, sempre secondo Scianò, ricorda molto Galazzi.

La rosa sarà di circa 20-21 giocatori di movimento più due portieri per un totale di 24 elementi.