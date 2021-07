“Berrettini può riscrivere la storia del tennis”. Domani la finale di Wimbledon

Domani sull’erba di Wimbledon si scrive la pagina di storia più luminosa del tennis italiano: Matteo Berrettini è in finale. Nessun italiano ci era mai riuscito e domenica, contro Novak Djokovic, proverà a incidere il proprio nome sul muro del Centrale, dove l’elenco dei vincitori del torneo più prestigioso del mondo saluta e intimorisce chi sta per entrare in campo. Anche sui campi amatoriali di Piacenza, i tennis di ogni età discutono su questa sfida e si preparano a seguirla.

