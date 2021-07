Calcio, Italia campione d’Europa: lunga notte di festa a Piacenza LE FOTO

La gioia incontenibile degli Azzurri della nazionale di calcio in trionfo a Wembley si è propagata in tutta Italia. Anche a Piacenza è stata una lunga notte di festa con caroselli, bandiere e tanta euforia per la vittoria dell’Italia sull’Inghilterra che ha consentito agli Azzurri di Roberto Mancini di conquistare il secondo titolo europeo della storia della Nazionale dopo quello del 1968.

LA NOTTE DI FESTA NELLE FOTO DI MAURO DEL PAPA