Rugby Top 10, primo allenamento della nuova stagione per i Lyons

Primo giorno di allenamento per la Sitav Rugby Lyons, con i giocatori bianconeri radunati ieri (12 luglio) sul campo della sede in via Rigolli per svolgere i primi giri di campo.

Una trentina i giocatori presenti a questa prima adunata, per la maggior parte piacentini, in attesa di unirsi con il resto dei compagni provenienti da altre città, a cui si uniranno i quattro giocatori argentini, il cui arrivo è previsto fra un paio di settimane. E sempre dall’Argentina arriverà anche Gonzalo Garcia, attualmente ancora in vacanza con la famiglia. A dirigere il primo allenamento ci ha pensato il direttore tecnico Carlo Orlandi. Oltre a dirigenti e preparatori, era presente anche Stefano Nucci, il direttore sportivo del club bianconero.

“Ci attende un periodo di lavoro intenso – ha commentato il ds Nucci – ma i ragazzi hanno voglia e desiderio di iniziare questa nuova stagione”.