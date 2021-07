Nuoto: Fabio Ricci della Nino Bixio vince quattro medaglie, tra cui due ori, ai Regionali

Lo scorso weekend, molto intenso a livello sportivo per tutta la nostra nazione, ha visto svolgersi, alla piscina D. Samuele di Milano, i Campionati Regionali estivi Ragazzi di nuoto, a cui hanno partecipato i nuotatori della Nino Bixio di Piacenza.

Protagonista Fabio Ricci (Ragazzi 14) che ha partecipato a 4 gare, salendo 4 volte sul podio, 2 sul gradino più alto. Si è infatti aggiudicato il titolo di campione regionale lombardo Ragazzi 14 nelle gare dei 100 stile libero, vinti col tempo di 54”85 e dei 200 stile libero, vinti per soli 3 centesimi, col tempo di 2’01”29. Si è poi guadagnato la medaglia d’argento nei 50 stile libero col tempo di 25”40 e la medaglia di bronzo nei 400 stile libero col tempo di 4’22”40.

Fabio si era già messo in luce ai campionati regionali primaverili e con questi risultati conferma le aspettative del tecnico Andrea Frovi, di poter far bene in tutte le distanze dello stile libero, avendo ancora margine di miglioramento.

Hanno migliorato i loro tempi, ottenendo buone prestazioni anche Sara Trespidi che ha gareggiato nei 200 delfino con 2’40”05 (30° posto), nei 200 dorso con 2’38”85 (41° posto) e nei 400 misti con 5’35”15 (21° posto), Luca Rossi che ha gareggiato nei 100 dorso con 1’09”91 (24° posto) e Luca Trespidi che ha gareggiato nei 100 delfino con 2’01”25 (20° posto).

È grazie all’impegno e alla dedizione di questi ragazzi che la società piacentina Nino Bixio, su un totale di 78 squadre partecipanti, si piazza al 14esimo posto della classifica a squadre.

Bisogna tener conto che la regione Lombardia è una delle più competitive a livello nazionale nel nuoto, infatti altri atleti della società biancazzurra avrebbero meritato di partecipare ai campionati regionali, ma la forte selezione dovuta alla concorrenza, limita moltissimo la qualificazione. Nonostante questo, tutta la squadra compatta continuerà ad allenarsi fino a fine luglio a prescindere dagli impegni agonistici.