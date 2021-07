Il Supe Bowl di seconda divisione ai Vipers Modena: ieri sera spettacolo al Garilli

I Vipers Modena si aggiudicano la 26° edizione del Super Bowl, campionato italiano di seconda divisione. I modenesi hanno battuto ieri sera i Giaguari Torino per 41-14 in uno stadio Garilli tirato a lucido per ospitare le finali dei campionati di football americano. Piacenza diventa così la capitale di questo sport nel weekend, un omaggio alle Pantere Rosa piacentine che nel 1975 furono la prima squadra di football europea. Stasera il piatto forte con la finale dell’Italian Bowl, alle 21 al Garilli, dove sfileranno anche le mitiche Pantere.

