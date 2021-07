Rey Manaj, dal Piace alla tripletta con il Barcellona. Il Sassuolo ci pensa

Un passato al Piacenza Calcio nel periodo antecedente al fallimento del 2012 e ora, una tripletta tra le fila del Barcellona, seppur in amichevole, nella prima uscita stagionale della formazione catalana. Al cospetto del Nastic, vittoria per 4-0 e tris d’autore piazzato da Rey Manaj che proprio nel Piace mosse i primi passi di una carriera che lo ha successivamente condotto all’Inter, all’Albacete e ora alla formazione B del Barcellona. Da giorni si parla di un suo ritorno in Italia e l’opportunità offerto da Ronald Koeman al giocatore, rischia di far lievitare il prezzo del cartellino per il quale, stando alle ultime notizie, sembra essere assai interessato il Sassuolo di mister Dionisi. Manaj, nei rari momenti liberi dall’attività, è stato osservato a più riprese nella nostra provincia e anche a Codogno.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà