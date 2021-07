Baseball, obiettivo alta classifica per il Piacenza: domani sfida all’Ares Milano

Archiviato il derby di domenica scorsa, il prossimo turno in calendario di Serie B vedrà impegnato domani, domenica 25 luglio, il Piacenza baseball in trasferta allo stadio Saini di Milano, impianto immerso nel verde del Parco Forlanini nel cuore della città.

Contro l’Ares Milano i ragazzi di Marenghi hanno l’occasione di distanziarsi dalle inseguitrici in classifica, fra le quali proprio l’Ares, che nelle ultime settimane si stanno alternando di posizione pur rimanendo sempre a contatto con la parte centrale della graduatoria. Proprio lo scontro diretto di domenica scorsa tra Fossano ed Ares, terminato con una doppia sconfitta dei milanesi, ha permesso a Fossano di avvicinarsi al Piacenza. Nel girone di andata al De Benedetti i biancorossi ottennero l’auspicato doppio successo, con punteggio largo in gara uno ma a fatica in gara due. L’Ares ha comunque dimostrato, soprattutto negli ultimi turni, di giocare senza pensieri e di poter raccogliere risultati importanti. Il doppio successo sull’Avigliana, la vittoria contro Codogno e le sconfitte di misura contro il forte Junior Parma sono testimoni di questa tesi. Il Piacenza spera di aver trovato, con il successo maturato agli extrainning nel derby, la scossa al morale necessaria ad affrontare i prossimi tre turni prima della pausa estiva. Un minimo di stanchezza a questo punto della stagione è comprensibile e qualche acciacco fisico è inevitabile, ma tutti hanno sempre stretto i denti e si sono messi a disposizione dello staff tecnico. Ora serve quel qualcosa in più anche dal punto di vista psicologico ed episodi come il walkoff di domenica scorsa possono essere il segnale giusto per la svolta.

Programma giornata

Reggio Emilia-Fossano; Ares Milano-Piacenza; Codogno-Avigliana; Junior Parma-Poviglio; riposa: Legnano

Classifica Girone A

Poviglio 17v 3p; Junior PR 14v 4p; Codogno 15v 5p; Reggio E. 10v 6p; Piacenza 8v 10p; Fossano 8v 12p; Avigliana 7v 13p; Ares MI 6v 14p; Legnano 1v 19p