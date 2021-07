Serie C, slitta la composizione dei gironi. Piace, contatti con Borrelli del Pescara

Slitta nuovamente la giornata in cui si sarebbe dovuto conoscere la composizione dei tre gironi di serie C che vedono coinvolte Piacenza e Fiorenzuola. Nel frattempo proseguono le manovre di rafforzamento da parte delle due società piacentine. Mercato ancora in pieno sviluppo per i rossoneri che ancora sono lontani dal completamento della rosa, i biancorossi viaggiano verso l’epilogo della sessione estiva. Si complica l’affare legato al difensore sampdoriano Angileri per il quale si stanno aprendo possibilità verso la serie B, mentre il ds Scianò sta sondando il mercato degli attaccanti. Tra i tantissimi nomi emersi nel corso delle settimane, ora spunta quello di Gennaro Borrelli, classe 2000 in forza al Pescara. Primi contatti con la società abruzzese che ha nell’ex Luca Matteassi il proprio uomo mercato.

