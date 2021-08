Con un crono di 45.71, Edoardo Scotti non riesce a qualificarsi per la semifinale dei 400 metri, venendo dunque eliminato in batteria (per 20 centesimi di secondo). All’atleta dei carabinieri, alla sua prima Olimpiade, non rimane che resettare e pensare alla staffetta 4×400, con batteria il 6 agosto alle 13.25 ed eventuale finale il giorno dopo alle 14.50 italiane

